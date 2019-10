Parma: D’Aversa e l’importanza dei calci piazzati

Il Parma di D’Aversa ha poche soluzioni offensive. Di conseguenza, è molto importante saper sfruttare i calci piazzati

Il Parma di D’Aversa è forse la formazione più bassa e difensiva della Serie A. La priorità è quella di coprire gli spazi e di attaccare poi in spazi larghi, verticalizzando in modo diretto e sfruttando le capacità di Gervinho in campo aperto.

In una squadra senza quindi grosse soluzioni offensive, i calci piazzati sono una risorsa importante. Non a caso, il Parma è la squadra che in Italia ha concluso di più da calcio piazzato: ben 8 volte. E’ una squadra che deve quindi cercare di sfruttare gli episodi.