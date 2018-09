Parma, D’Aversa elogia Gervinho: «Un gol simile non si vedeva da anni»

Le dichiarazione post-partita del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa dopo la vittoria contro il Cagliari per 2-0

Il Parma trova la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima casalinga, dopo il successo contro l’Inter. Gli uomini di D’Aversa hanno battuto 2-0 il Cagliari grazie alle reti di Inglese e Gervinho, quest’ultimo autore di una vera e propria prodezza. Intervistato da Sky Sport nel post-partita, il tecnico gialloblù, ha iniziato le sue dichiarazioni proprio dalla rete dell’ivoriano: «Un gol del genere non si vedeva da anni, ma fa parte della fortuna di avere in squadra un giocatore così importante. Gervinho si è presentato qui con un’umiltà unica, impressiona la disponibilità che ha messo, ha capito la realtà in cui è venuto. Il nostro problema è che abbiamo iniziato il nostro vero mercato nell’ultima settimana, quindi non c’è stato molto tempo per conoscersi. Quando, però, si inizia a conoscersi si ottengono dei vantaggi».

Infine D’Aversa ha ammesso: «Sono dispiaciuto per non aver mandato in campo Ciciretti, sono due partite che vorrei farlo giocare. Oggi Avevamo di fronte una squadra con qualità importanti, ma siamo riusciti a reggere bene la gara. Dispiace anche non aver arrotondato il punteggio, viste le tante occasioni da gol costruite, soprattutto nel finale».