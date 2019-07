Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato del futuro di Gervinho. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo

Gervinho ha fatto un grande anno e sarà difficile trattenerlo a Parma. Ecco le parole di D’Aversa a riguardo: «Gervinho? Credo sia una giocatore importante e lo ha dimostrato, ha fatto un campionato importante e la squadra lo ha messo in condizione di esprimersi così; è stato merito suo e per come si è messo a disposizione da subito».

«Chiaro che quando un giocatore fa un campionato con tanti gol e assist è normale che altre squadre si interessino; spero che resti qui e dia il suo contributo come lo scorso anno».