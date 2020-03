Parma, D’Aversa: «Il match con la SPAL? Lasciamo perdere»

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento

«Bisogna organizzarsi, servirebbe tempo, ma purtroppo non ne abbiamo. L’importante è non farsi travolgere, resistere uniti e giocare di squadra. Ero a Parma da solo, mia moglie e i miei figli erano già a Pescara. Diciamo che mi sono arrangiato e ho scoperto quanto è duro fare andare avanti una casa. Le donne, che lo fanno ogni giorno, sono delle sante».

PARMA-SPAL – «Il sistema calcio, del quale faccio parte, in quell’occasione non ha dato una dimostrazione di compattezza e organizzazione. Prima si gioca, poi si ritarda…Vabbè, lasciamo stare: in questo momento non è il caso di fare polemiche».

CORONAVIRUS – «Qui si sta azzerando una generazione, quella degli anziani, dei nonni, che con la loro esperienza ci hanno insegnato a vivere. Lo dico con dolore: io, al calcio, adesso non riesco proprio a pensarci. Mi interessa soltanto la salute. Dei miei cari, delle persone che conosco, degli altri».