Parma, D’Aversa non sarà più l’allenatori dei ducali: pronto Liverani

Roberto D’Aversa non sarà più l’allenatore del Parma: al suo posto è pronto ad arrivare Fabio Liverani

Roberto D’Aversa non sarà più l’allenatore del Parma. In arrivo la risoluzione del contratto con il club emiliano. Alla base di questa scelta la mancanza di stimoli da parte di D’Aversa e la convinzione che in gialloblù non si sarebbe riuscito a raggiungere più di quanto già fatto.

A raccoglierne l’eredità sarà Fabio Liverani che pochi giorni fa è stato esonerato a sorpresa dal Lecce. Si aspetta solo l’ufficialità.