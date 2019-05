Parma, Faggiano indica la via: «Inglese costa troppo, D’Aversa resta, Sepe forse»

Il ds gialloblù, Daniele Faggiano, ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato estivo dei crociati che sarà ancora caldo sull’asse Parma-Napoli

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato a Radio Kiss Kiss di vari temi legati all’asse Parma-Napoli, a partire dal destino di Roberto Inglese, per il quale il club ducale non eserciterà l’opzione per il riscatto: «Incontrerò il Napoli dopo la fine del campionato. A 25 milioni di riscatto non possiamo arrivare, avevamo pattuito un prezzo più basso inizialmente con riscatto in caso di salvezza, ma la società non se l’è sentita di impegnarsi per una cifra simile».

Su Sepe il ds nutre ancora qualche dubbio: «Per quanto riguarda Sepe dovremo valutare diverse cose, anche a livello di budget». Un flash anche al futuro del tecnico D’Aversa, che non si muoverà: «Resta. Garantito.»