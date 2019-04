Parma, Faggiano: «La speranza è quella di trattenere Inglese»

Il direttore del Parma Faggiano, spiega la situazione dell’attaccante Inglese, inoltre svela alcune curiosità sul capitano Bruno Alves, inseguito pure dalla Juventus a gennaio

Daniele Faggiano intervenuto a Raisport, oltre a parlare dell’attualità che vedrà il suo Parma affrontare il Milan, nel prossimo impegno di campionato, cerca di chiarire la posizione dei due calciatori forse più rappresentativi: Inglese e Bruno Alves.

Per quanto riguarda l’attaccante in prestito dal Napoli, Faggiano spiega la situazione: «Inglese è un giocatore importante per il Parma e la mia speranza è di trattenerlo, ovviamente se la sua volontà è quella di rimanere con noi. Anche se a favore del Napoli c’è un controriscatto».

Facendo un salto all’indietro, Faggiano racconta come è andata la vicenda Bruno Alves, nell’ultima finestra di calciomercato: «Lo avevano richiesto dalla Juventus, ma per noi è un giocatore fondamentale, è il nostro capitano. Per fortuna alla fine è rimasto, mantenendo anche la parola circa un rinnovo per un’altra stagione».