Parma, intriga Rog per il mercato estivo: il ds del Parma Faggiano conferma i contatti con il collega del Napoli, Giuntoli

Rog al Parma: arrivano conferme sull’interesse dei ducali dal ds Faggiano, che ha rivelato alcune indiscrezioni sulla trattativa a Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue parole:«Ci sentiamo ogni giorno con Giuntoli ma è tutto campato in aria. Può tornare l’idea Rog ma in questo momento serve un analisi del bilancio per fare operazioni anche che non siano prestiti secchi».