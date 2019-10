Parma Genoa, Andreazzoli: «Sconfitta giusta. Esonero sarebbe logico»

Ecco le parole del tecnico del Genoa Andreazzoli, sempre più in bilico dopo il pesantissimo ko contro il Parma

Aurelio Andreazzoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Parma Genoa, ha commentato il risultato maturato al Tardini e le voci sul suo possibile esonero.

«Episodi segnanti? Segnano sempre. Non è la prima volta che capita. Abbiamo perso il confronto con una squadra che si è dimostrata migliore di noi: più precisa, più determinata. Il Parma ha meritato di vincere, il punteggio poteva essere un po’ diverso, meno “ignorante”. Esonero? Non dovete chiedere a me, ma è nella logica delle cose. Se ho commesso errori? Sicuro».