Parma Hellas Verona: quello che D’Aversa chiede a Kucka

D’Aversa sfrutta le doti fisiche di Kucka per far risalire il campo al suo Parma. L’ex Milan possiede grande intensità

Il Parma di D’Aversa è una squadra senza una fase di possesso molto ragionata. Si attacca sul lungo e in modo diretto, sfruttando le capacità dei propri velocisti in campo aperto. Gervinho su tutti.

Pure le doti di Kucka sono importanti per il Parma. Il centrocampista slavo possiede importanti doti fisiche e atletiche, di conseguenza D’Aversa lo sfrutta molto per risalita. Gli emiliani raramente impostano dal basso, si cerca quasi sempre il lancio lungo, con Kucka che è il principale riferimento per raccogliere le palle da dietro. Un esempio nella slide sopra.