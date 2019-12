Parma, Iacoponi: «In Serie A a trent’anni grazie al sacrificio e alla gavetta»

Parma, Iacoponi si racconta in una bella intervista in cui ripercorre le tappe della sua carriera che lo ha portato fino alla Serie A

Non è stato facile ma nello sport come nella vita l’importante è non arrendersi mai. Così ha fatto Iacoponi e alla fine ha avuto la meglio arrivando in Serie A. Ora sta vivendo una stagione molto positiva con il Parma come lui stesso ha confermato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«Sono arrivato in Serie A a 30 anni grazie al lavoro e al sacrificio della gavetta. Sono stato ripagato del lavoro che ho portato avanti negli anni. Possiamo ambire a crescere, ma il prossimo step è la salvezza. Mi trovo benissimo, sia da un punto di vista ambientale che con la società».