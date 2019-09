Parma, il retroscena: tentativo andato a vuoto per Castrovilli

Il Parma ha tentato l’approccio con la Fiorentina per il giovane talento Castrovilli ma i viola hanno rifiutato

Il Parma ha tentato un colpo importante in estate. I ducali del ds Faggiano avevano avviato i contatti con la Fiorentina per il giovane centrocampista Castrovilli, titolare in queste due prime uscite viola.

Il classe ’97, dopo una buona stagione in B con la Cremonese, poteva andare via, spiega il Corriere Fiorentino, ma Montella e la società lo hanno blindato e ora potrebbe anche rinnovare.