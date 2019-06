La dirigenza del Parma è a colloquio in questo momento con Baccin, braccio destro di Ausilio, per un giovane attaccante dell’Inter

Come riportato da FcInterNews, in questi momenti nella sede dell’Inter è in atto in colloquio tra Stefano Matalucci, rappresentante del Parma, e Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio.

I due han parlato del giovane attaccante Andrea Adorante che potrebbe andare ai ducali con la formula della cessione definitiva.