Parma, infortunio Laurini: trauma cranico, salta la Spal

Parma, infortunio Laurini: il terzino francese ha riportato un trauma cranico durante la gara contro il Torino. Salta la Spal

Brutta botta alla testa per Vincent Laurini. Il terzino francese ha riportato un colpo alla testa nel contrasto contro Laxalt.

«Riposo per Vincent Laurini, dimesso ieri sera per il trauma cranico subito al termine della sfida contro il Torino. L’atleta dovrà osservare una settimana di astensione da attività agonistica come da protocollo per concussione cerebrale», si legge sul sito del Parma. Laurini salterà la gara di sabato contro la Spal.