Parma, interessa un ex Inter: Medel è l’obiettivo per il centrocampo

Medel è finito ai margini del progetto tecnico del Besiktas: il Parma pensa di riportare l’ex centrocampista dell’Inter in Serie A

Il Parma sta pianificando un nuovo ritorno in Serie A direttamente dalla Turchia. Lo scorso gennaio è toccato a Kucka far ritorno in Italia per vestire la maglia gialloblu. Negli ultimi giorni, secondo quando riporta Takvim, il club romagnolo avrebbe messo gli occhi sull’ex mediano dell’Inter Gary Medel, attualmente al Besiktas.

Il cileno è finito ai margini del progetto tecnico del club turco, motivo per il quale il suo addio in estate è praticamente certo. Per il Parma si tratterebbe di un colpo notevole, vista la duttilità di Medel in campo.