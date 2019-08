Parma Juve: Pjanic e il suo grande apporto difensivo

Miralem Pjanic è determinante negli equilibri difensivi della Juventus. Le sue letture sono tatticamente preziose

Miralem Pjanic è stato una delle principali fonti della Juve contro il Parma. Oltre ai 92 passaggi totali (per distacco recordman del match), si è proposto in avanti quando i bianconeri schiacciavano gli avversari, illuminando l’azione offensiva in zona di rifinitura (2 passaggi chiave per lui).

Per quanto non vistoso, il suo apporto difensivo è sempre determinante per la squadra. Ieri, con 3 intercetti e 5 tackle vinti, è stato il miglior recuperatore di palla bianconero. Un esempio nel frame sopra: su una palla persa dal compagno, il bosniaco è lesto a intervenire per impedire la transizione del Parma e far recuperare il possesso alla Juve. Le sue letture difensive sono preziosissime.