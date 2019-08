Rabiot non ha avuto un buon impatto in Parma-Juve. Si capisce la scelta di Sarri di partire con Matuidi dal primo minuti

Sarri contro il Parma ha scelto Matuidi perché, con Khedira sull’altro lato, voleva una mezzala più difensiva a sinistra e più brava nel contropressing. Non va dimenticato che il Parma è una squadra letale in ripartenza, molto pericolosa nell’attacco in spazi larghi.

Quando Rabiot è entrato, si è capita ancora di più la scelta di Sarri. Il francese è parso molto sotto ritmo, lento nella giocata e nel passaggio, non ha dato più lucidità e controllo a una Juve piuttosto stanca. Come si vede nella slide sopra, con Matuidi a sinistra, era Rabiot la mezzala col compito di inserirsi.