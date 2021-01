Parma, Krause accoglie D’Aversa: «Benvenuto coach»

Oggi è stato il giorno di Roberto D’Aversa a cui è stata assegnata nuovamente la panchina del Parma dopo l’esonero di Fabio Liverani. Attraverso il suo profilo Twitter, il presidente gialloblù Kyle Krause ha accolto il neo allenatore dei ducali.

«Benvenuto coach. Mi è piaciuta la nostra giornata insieme. Forza Parma sempre».

Welcome Coach. I enjoyed our day together. #ForzaParma sempre

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 7, 2021