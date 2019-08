Parma, contatti con il Milan per Laxalt e Strinic: tutte le novità

Il Parma ha messo nel mirino Laxalt e Strinic: ieri c’è stato un incontro con il Milan, ma le due operazioni sono molto difficili

Ieri c’è stato un incontro tra il Milan e il Parma per due giocatori che piacciono molto agli emiliani: Laxalt e Strinic. Il primo piace molto ma non viene considerato molto idoneo agli schemi di D’Aversa. Il secondo, invece, piace ma prima è necessario cedere. Come spiega Alfredo Pedullà, nelle prossime ore non ci saranno sviluppi.

Il primo e vero obiettivo resta però Andrea Conti: il difensore, al momento rientra nei piani di Giampaolo. Per capire se vi siano i margini per una trattativa bisogna aspettare.