Parma, Liverani: «Siamo corti. Dobbiamo prendere giovani forti»

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Parma Tv. Queste le parole sul mercato dei crociati riportate da TMW.

ROSA – «Credo che chi arriverà lo farà per completare una rosa forte, ma non così lunga per affrontare un campionato difficile come questo. Poi quest’anno ci sono cinque sostituzioni, per cui abbiamo necessità di allungare la rosa. Abbiamo tanti giocatori esperti, e dobbiamo prendere giovani forti da poter inserire subito. Il messaggio che deve passare è che dobbiamo completare la squadra per affrontare un campionato difficile, tutti cercheranno di fare il mercato al massimo. Poi lavoreremo con la rosa a disposizione, e fino a gennaio si farà il punto di quello che sarà andato bene e meno bene».

OBIETTIVI – «Numericamente dietro siamo contati, per cui sicuramente c’è da prendere uno o due centrali. C’è anche la possibilità che Darmian possa uscire per via di un vecchio accordo, e nel caso andasse via la rosa andrebbe integrata con un altro elemento al suo posto. In mezzo al campo ci siamo, davanti c’è da capire come finiremo il 5 ottobre e bisognerà ampliare il gioco delle coppie. Noi dobbiamo avere 20-22 giocatori di movimento che possano giocare in qualsiasi momento. Poi starà a loro mettermi in difficoltà nelle scelte»