Parma, Lucarelli: «Giusta l’idea di Liverani ma serve attenzione in difesa»

Il direttore sportivo del Parma sottolinea quelle che sono le caratteristiche fondamentali di una squadra per poter centrare la salvezza.

Il direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Genoa-Parma commentando al richiesta del presidente Kyle Krause di abbandonare il 3-5-2.

MODULO – «Credo che sia stato uno stimolo da parte del presidente di tornare alla difesa a quattro. Il 3-5-2 era un modulo provvisorio causato dagli infortunati. Il mister ha provato questa variante ma poi siamo tornati sull’idea con cui abbiamo costruito questa squadra».

ATTEGGIAMENTO – «Io credo che anche se le idee del mister sono quelle di fare gioco, questo non deve mettere in secondo piano le caratteristiche di una squadra che si deve salvare come l’attenzione difensiva. Sono i dettagli che ti portano a fare il risultato».

INGLESE – «Gli manca la continuità di prestazione. Ha recuperato dai suoi infortuni ma deve ritrovare la condizione fisica. La cosa importante è che ha superato i suoi guai fisici».