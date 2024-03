Parma, Mihaila ci crede: «L’80% del lavoro è fatto»

Valentin Mihaila, attaccante del Parma e della Romania, ha parlato del campionato di B e della promozione a Orange Sport

PROMOZIONE – «Diciamo che l’80% del lavoro è stato fatto. Ho giocato il mio primo anno in Serie A con il Parma, poi siamo retrocessi, sono andato all’Atalanta in prestito, non sono riuscito a impormi e a guadagnare più minuti o partite. Ma sono contento che ora siamo vicini alla promozione e spero di conquistarla e fare belle partite in Serie A».