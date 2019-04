Parma-Milan DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Parma-Milan, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Un passo alla volta. Prima la qualificazione alla prossima Champions League, poi la semifinale di Coppa Italia. Gennaro Gattuso e il Milan tornano in campo contro il Parma, ma al Tardini non sarà facile imporsi: i ducali devono assolutamente staccarsi dalla zona calda, anche per poter evitare problemi nei prossimi turni. Per Piatek e compagni non sarà affatto semplice passare su un campo simile, anche in virtù dei tanti scontri diretti in queste giornata.

Parma-Milan: pagelle e tabellino

Parma-Milan: diretta live, moviola e sintesi

Parma-Milan: formazioni ufficiali

Parma-Milan: probabili formazioni

Ritorna Bruno Alves e quindi D’Aversa ripensa al 4-3-3: Sepe in porta, con Iacoponi, Alves, Gagliolo e Dimarco in difesa. In cabina di regia Scozzarella, con Kucka e Barillà a supporto. In attacco ancora assente Inglese, Gervinho e Sprocati andranno a supporto di Ceravolo.

Anche qui un ritorno importante, quello di Donnarumma in porta. Zapata al momento favorito su Musacchio. Abate e Rodriguez andranno a completare il pacchetto arretrato. Ballottaggio Bakayoko-Biglia in cabina di regia, con Kessie e Calhanoglu a supporto. Davanti si cambia poco, Piatek verrà supportato da Suso e Borini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Parma-Milan Streaming: dove vederla in tv

Parma-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.