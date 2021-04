Parma, problema al soleo per Conti: le ultime dopo l’allenamento di oggi

Non arrivano buone notizie per il tecnico del Parma Roberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari. Le ultime

Non arrivano buone notizie per il tecnico del Para Roberto D’Aversa in vista della gara con il Cagliari dato che Andrea Conti ha accusato un problema al soleo che gli ha impedito di allenarsi.

REPORT – «Lavoro differenziato per Hernani, Simone Iacoponi, Roberto Inglese, Yann Karamoh e Valentin Mihaila. Terapie per Andrea Conti per una contrattura al soleo destro. Terapie per Joshua Zirkzee. Wylan Cyprien è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica».