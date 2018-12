Parma-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Parma-Roma in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’incontro valido per la 19ª giornata di Serie A

Si chiude il girone d’andata della Serie A 2018/2019 con l’ultima giornata dell’anno. Nel 19° turno di campionato la Roma vola a Parma dopo il successo interno contro il Sassuolo ottenuto pochi giorni fa. I giallorossi, al settimo posto in classifica, vogliono rimanere in scia Europa e soprattutto Champions, ma per farlo devono recuperare i punti persi in questa prima parte di stagione. La formazione di Di Francesco è partita con il piede sbagliato e su 54 punti disponibili è riuscita a raccoglierne solo la metà, 27. Questo ruolino di marcia ha relegato il club capitolino fuori dalle prime sei posizioni che garantiscono l’accesso alle coppe Europee (-1 dalla zona Europa League e -4 da quella per la Champions) . I Ducali, neopromossi nella massima serie, stanno superando le aspettative e con 25 punti messi in cascina si candidano per un posto in Europa.

Parma-Roma andrà in onda in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming online disponibile in abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. La telecronaca in diretta della gara sarà trasmessa sul canale radiofonico Rai Radio 1. Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Parma-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 29 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Ennio Tardini (Parma)

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Parma-Roma: le probabili formazioni

PARMA – Il club emiliano arriva alla sfida con la Roma galvanizzato dal successo esterno ottenuto contro la Fiorentina nel Boxing Day di Serie A. Le due compagini in campo sono molto vicini in classifica ed un successo per i Crociati vorrebbe dire non solo scavalcare in classifica proprio la Roma, ma candidarsi di diritto per un posto in Europa. D’Aversa dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto in campo al Franchi con qualche innesto. Davanti all’estremo difensore Sepe torna Bruno Alves che si piazza in difesa con Iacoponi, Bastoni e Gagliolo. A centrocampo il tecnico del club emiliano può contare nuovamente su Barillà che affiancherà Rigoni e Deiola. Infine in attacco si rivede Gervinho che prende il posto di Siligardi nel tridente che si completa con Biabiany e Inglese.

ROMA – Chiudere bene il 2018 e avvicinarsi il più possibile alla zona Champions League è l’obiettivo di Di Francesco che da tempo sembra essere in bilico sulla panchina giallorossa. Contro il Parma servono, dunque, tre punti per non far scappare le avversarie e allontanare i fantasmi anche di un possibile esonero. Il tecnico dei capitolini dovrebbe confermare la difesa vista contro il Sassuolo formata da Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov. A centrocampo, davanti la retroguardia, conferme per Cristante e Nzonzi, mentre sulla trequarti Under e Perotti, al fianco di Zaniolo, sono rispettivamente in ballottaggio con El Shaarawy e Perotti. In attacco dovrebbe rientrare Dzeko, ma non si esclude la presenza di Schick.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

