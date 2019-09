Parma Sassuolo: l’intensità e l’agonismo di Barillà

Barillà ha disputato una gara di grande intensità in Parma Sassuolo. Ha il record di contrasti tentati nella stagione di Serie A

Il Parma ha centrato un successo determinante in chiave salvezza contro il Sassuolo. Contro la organizzatissima fase di possesso dei neroverdi è stata fondamentale l’intensità e l’aggressività mostrata dai ducali.

Basti pensare che Antonino Barillà ha fatto la bellezza di 8 tackle. Nessun altro giocatore ha per ora fatto meglio in questo inizio di Serie A. Il Parma di D’Aversa è una squadra fisica e difensiva, i giocatori di intensità come Barillà sono quindi molto importanti.