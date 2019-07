Parma, Sepe: «Sono felice qui. Titolarità? Vi spiego come stanno le cose»

Parma, Luigi Sepe ha parlato direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio. Ecco le parole del portiere

Luigi Sepe riparte dal Parma. Il classe 1991 è a tutti gli effetti il portiere dei ducali dopo essere stato rilevato dal Napoli. Direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio, l’estremo difensore ha raccontato le sue sensazioni: «Essere un calciatore del Parma è una cosa bella e positiva, la Società ha fatto tanto per me facendo in modo che io fossi totalmente del Parma».

Sulla prossima stagione e gli obiettivi: «Dobbiamo azzerare tutto e ripartire, perché tutte le squadre partono da zero punti e zero gol subiti. Dovremo essere bravi a ripartire come abbiamo fatto l’anno scorso. Titolarità? Io mi impegnerò giorno dopo giorno in allenamento, poi la domenica deciderà il Mister se mandare in campo me, Colombi, Dini oppure Corvi».