Parma, si attende l’arrivo di Pellé: domani le visite mediche

Graziano Pellé sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Le visite mediche sono in programma domani, poi la firma sul contratto

Il Parma attende l’arrivo di Graziano Pellé. L’attaccante, dopo essersi svincolato dallo Shandong Luneng, ha raggiunto l’accordo con il presidente Kyle J. Krause sulla base di un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un anno.

La sua avventura in gialloblu, come riferisce TuttoMercatoWeb, dovrebbe cominciare domani quando il giocatore arriverà in città per sostenere le visite mediche.