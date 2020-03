Parma SPAL, i convocati di D’Aversa: c’è Kulusevski

Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro la SPAL. Out Hernani

Roberto D’Aversa ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la gara contro la SPAL, in programma domani alle 12.30 allo Stadio ”Tardini”. Tante assenze, come sempre, tra le fila dei gialloblù. Ecco i 21 convocati.

Portieri: Colombi, Corvi, Radu;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Brugman, Grassi, Kucka, Kurtic, Kulusevski;

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Siligardi, Sprocati.