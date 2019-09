Parma Torino, Kulusevski al 45′: «Sappiamo come far male ai granata»

Kulusevski, attaccante del Parma che ha aperto le marcature contro il Torino, ha parlato al termine del primo tempo

Primo tempo scoppiettante, quello di Parma-Torino, terminato 2-2. Dejan Kulusevski, giovane attaccante ducale che ha segnato il gol del momentaneo 1-0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al 45′.

«Il mister ci ha spiegato come far male al Torino, stiamo facendo una partita giusta. Continuiamo fino al 90′ a giocare come nel primo tempo». Gol indimenticabile per Kulusevski: si tratta della prima segnatura in Serie A per il classe 2000.