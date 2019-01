Parma, la trattativa per El Kaddouri potrebbe saltare: ecco perché

La trattativa ormai in fase di definizione per il passaggio di Omar El Kaddouri dal Paok al Parma ha subito un brusco stop

Dopo quella di Pjaca nelle ore precedenti, un’altra trattativa di mercato ha subito uno stop improvviso. Protagonista, in questo caso, Omar El Kaddouri, vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Il centrocampista ex Napoli e Torino, attualmente in forza al Paok, sembrava ormai in procinto di lasciare la Grecia per tornare in Italia, questa volta presso Parma. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, l’operazione è stata bloccata dal presidente della società greca. Il motivo? La delicata posizione in classifica del Paok, che si sta giocando il titolo nazionale. In un contesto del genere, una figura come El Kaddouri potrebbe risultare determinante per la vittoria finale.

Niente Parma dunque per il centrocampista marocchino, almeno per ora. La sensazione, comunque, è che la trattativa sia solo sospesa e possa essere ripresa in estate.