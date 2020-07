Paro: «Gasp innovatore e la ‘Dea’ in Champions…» – VIDEO

Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta

Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Queste le sue parole sulla formazione orobica.

«Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non è facile confermare quanto fatto fino adesso di partita in partita. Giocare contro l’Atalanta, in queste condizioni e in questo momento dell’Atalanta, non era assolutamente facile: bravi i ragazzi a dimostrare di poter competere con una squadra veramente forte. È un punto meritato e una grossa soddisfazione non solo per il punto, ma anche per la prestazione».