PAROLO: «Peccato, oggi meritavamo di far punti» – VIDEO

Marco Parolo commenta con evidente amarezza la sconfitta della sua Lazio contro l’Inter di Antonio Conte a San Siro – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio San Siro, Jessica Reatini) – Marco Parolo e la Lazio escono sconfitti dalla cornice suggestiva di San Siro. I biancocelesti non possono far altro che arrendersi all’Inter.

«Peccato, oggi meritavamo di far punti», ammette uno sconfortato Parolo in zona mista. La sfida casalinga contro il Genoa potrà essere un ottima possibilità per rilanciarsi.