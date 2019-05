Partita del Cuore, Chiellini: «Allenatore Juve? Me l’han chiesto in mille…»

Alla vigilia della Partita del Cuore. Giorgio Chiellini risponde alle domande sul nuovo allenatore della Juventus

Ecco le sue parole sul futuro della panchina bianconera per il dopo Allegri:«Nell’ultima settimana almeno mille persone mi hanno chiesto chi allenerà la Juve, stasera stranamente nessuno. Non so davvero chi arriverà, sto aspettando anche io. Lo saprete prima voi giornalisti di me».