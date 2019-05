Partita del Cuore, Chiellini: «Ultima di Allegri? Speriamo perda!»

Allegri, l’ultima all’Allianz Stadium è per la Partita del Cuore: ecco le parole di Chiellini sull’ex tecnico bianconero

Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della Partita del Cuore. All’iniziativa benefica parteciperà anche Max Allegri, ormai ex tecnico della Juventus.

Ecco le parole di Chiellini:«L’ultima partita di Allegri all’Allianz Stadium? Mi sa che è vero. Ma non mi pare che alleni la mia squadra, quindi speriamo che perda!». Subito dopo si corregge:«Ah allena me? Non lo sapevo, non si è ancora visto. Allora speriamo di vincere».