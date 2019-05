Partita del Cuore: CR7 per il calcio d’inizio, Allegri in panchina. Tutti i protagonisti che prenderanno parte al match dello Stadium

Lunedì 27 maggio si avvicina: all’Allianz Stadium di Torino, ore 21.25, va in scena la partita del cuore che sarà trasmessa il giorno seguente su Rai 1 alla medesima ora. Lo scopo è chiaramente benefico con l’incasso che sarà devoluto per la ricerca della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Come si legge dal comunicato: «Sarà il fuoriclasse Cristiano Ronaldo a dare il calcio di inizio del match. La guida tecnica vedrà, per la Nazionale Italiana Cantanti Massimiliano Allegri, uno degli allenatori di calcio migliori al mondo coadiuvato alla direzione tecnica e artistica da Marco Masini, capitanata dal Presidente Paolo Belli e la coppia Michel Platini-Gianluca Vialli per i Campioni per la Ricerca capitanati da Andrea Agnelli. A dirigere l’incontro una terna arbitrale designata ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri».

Nazionale Italiana Cantanti

Hanno immediatamente confermato la loro presenza alla 28^ Partita del Cuore: il socio fondatore Giulio Mogol, il Presidente Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Paolo Vallesi ,Raoul Bova, Benji e Fede, Moreno, Briga, Biondo, Einar e molti altri.

Campioni per la Ricerca

Oltre al Capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo, fra gli altri, John Elkann, i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Christian Leclerc, Mick Schumacher, figlio del grande Michael e membro della Ferrari Driver Academy, Pavel Nedved, Francesco Totti, Luca Zingaretti