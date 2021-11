Pasquale Bruno shock: «Chiesa ha rotto i co***oni»

Pasquale Bruno ha parlato di Juventus Fiorentina attaccando Federico Chiesa: le dichiarazioni dell’ex attaccante

Nel corso di Tika Taka, in onda su Italia 1, Pasquale Bruno ha attaccato duramente Federico Chiesa. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juventus sul talento bianconero dopo il match contro la Fiorentina.

CHIESA – «L’arbitro aspettava solo quello. L’arbitro ha distribuito allo stesso modo i cartellini alla Fiorentina e la Juve? A Chiesa non gli fischi mai fallo, perché ha rotto i co***oni, sta sempre per terra come i soliti noti».