Dalle parole ai fatti: Pato chiama il Milan, gol alla Baggio in Cina – VIDEO

Ancora un gol bellissimo per Pato in Cina: l’attaccante del Tianjin Quanjian appena qualche giorno fa aveva aperto ad un possibile ritorno al Milan del suo pigmalione Leonardo

Qualche giorno fa il suo nome era tornato a fare capolino sui giornali in ottica Milan. Lui è sempre lui: Alexandre Pato. O almeno, gli anni sono passati, ma la classe, quella per lungo periodo messa a dura prova dagli infortuni e dall’incostanza, pare essere rimasta tutto sommato intatta. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza ai cinesi del Tianjin Quanjian, si era di fatto offerto nuovamente ai rossoneri: a nemmeno 30 anni per lui le possibilità di tornare nel calcio che conta non sono più tantissime, ma se ne potrebbe parlare… Sì, perché Pato era arrivato circa undici anni fa al Milan proprio grazie all’attuale direttore tecnico milanista Leonardo, che lo aveva fortemente voluto: una scommessa che per un breve periodo pareva vinta, prima che gli infortuni rovinassero la carriera del Papero.

Oggi però Pato pare un giocatore finalmente risolto con sé stesso: in Cina è spesso autore di partite decisamente sopra la media e di gol bellissimi. Come quello messo a segno ieri contro l’Henan Jianye: una rete che ha ricordato a tantissimi quelle regalate da Roberto Baggio nel corso della sua carriera. Dribbling in corsa, palla al limite dell’area in posizione angolata, tiro e gol. Va bene sì, l’avversario probabilmente non era di quelli paurosi e la difesa ha lasciato un po’ a desiderare. Pato però un nuovo messaggio al Milan ha voluto recapitarlo. Chissà…