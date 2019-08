Pau Lopez: «Roma, dobbiamo essere ambiziosi. Lavoro per Fonseca»

Il nuovo portiere giallorosso Pau Lopez ha rilasciato una lunga intervista: ecco le parole dell’estremo difensore della Roma

Pau Lopez ha rilasciato la sua prima intervista dopo la presentazione con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.

INSERIMENTO NEL GRUPPO – «Sono felice, l’inserimento è stato buono e sto cercando di migliorare con l’italiano. È normale che sia più facile per me dialogare con gli argentini, per via della lingua in comune, ma ho legato anche con gli altri portieri e in generale l’inserimento è stato facile fin dall’inizio».

RAPPORTO CON FONSECA – «il portiere deve sempre adattarsi alle richieste del nuovo allenatore rimettendosi in gioco, in questo senso io sto lavorando per farmi trovare sempre nella posizione migliore».

OBIETTIVI – «La Roma è un club storico e ha il dovere di essere ambiziosa, dobbiamo puntare sempre in alto. Ma ora pensiamo a vincere la prima di campionato e ragioniamo partita dopo partita».