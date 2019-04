Massimiliano Allegri ha scelto Paulo Dybala al posto dell’infortunato Mario Mandzukic in Juventus-Ajax stasera: l’argentino sarà titolare e capitano nonostante il momento no

Nonostante un periodo di forma decisamente negativo, Paulo Dybala stasera dovrebbe essere titolare nella partita più importante finora della stagione della Juventus per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Sarebbe proprio l’attaccante argentino l’uomo designato, effettivamente un po’ a sorpresa, per sostituire Mario Mandzukic, che ieri si è infortunato. Non è tutto: Dybala, considerata l’assenza in campo di Giorgio Chiellini (pure lui infortunato), dovrebbe essere anche il capitano bianconero nella gran serata torinese secondo le gerarchie. Negli ultimi giorni, scrive La Gazzetta dello Sport, a cercare di spronare La Joya ad uscire dal momento nero ci sarebbe stato Andrea Barzagli, senatore dello spogliatoio juventino prossimo al ritiro e di fatto nuovo braccio destro di Allegri.

Poche le chance per il momento di vedere in campo di fianco a Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi nel tridente offensivo della Juve sia Douglas Costa (inizialmente favorito, ma ancora non in piena forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto out diversi mesi) che Moise Kean (che, al contrario di Dybala, vive un momento davvero assai fortunato e potrebbe magari entrare a partita in corso). L’alternativa finale potrebbe essere quella di un cambio di modulo nel 4-4-2 che lascerebbe Bernardeschi e CR7 davanti con l’aggiunta di un esterno in difesa (Mattia De Sciglio). Ogni possibilità per adesso resta comunque sullo sfondo: Allegri sarebbe deciso a dare fiducia a Dybala che, proprio in un quarto di finale di Champions League, due anni fa contro il Barcellona, si fece notare al mondo con una incredibile doppietta.