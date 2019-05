Pavoletti: «Barella? Non andrà via volentieri. Spero resti in Italia»

Il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha commentato la sua stagione e ha parlato del suo futuro e di quello di Barella

Leonardo Pavoletti, autore di 16 gol col Cagliari in questa stagione, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport per parlare del suo futuro e di quello di Barella ai casteddu.

Ecco le sue parole: «Io le coppe non le ho mai giocate, col Napoli andai due volte in tribuna. Mi piacerebbe raggiungerle da protagonista, fare una storia tipo Atalanta, ogni tanto succede. E mi piacerebbe lottare per vincere la classifica cannonieri. Ma devi farne almeno 25. Barella? E’ il mio compagno di camera, pure in Nazionale. Non andrà via volentieri, mi auguro resti in A. Se gioca con gente forte diventa ancora più forte».