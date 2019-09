Pedro Fiorentina, corsa contro il tempo per formalizzare l’accordo

La Fiorentina ha l’accordo con Pedro. Bisogna però rispettare i tempi tecnici per l’affare: è corsa contro il tempo

Pedro Guilherme è a un passo dalla Fiorentina. Nella serata di ieri sono stati raggiunti gli accordi tra il club viola e la Fluminense. Il giocatore ora deve arrivare in Italia per le visite mediche e le firme.

Bisogna rispettare i tempi tecnici: l’attaccante deve arrivare in Italia e nella giornata di ieri non sono stati trovati voli utili, pur avendo già ottenuto l’autorizzazione del club brasliano. Il giocatore partirà oggi per arrivare domani. La Fiorentina confida di riuscire a chiudere il colpo in tempo utile. A riferirlo è Sky Sport.