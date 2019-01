Inter su Pellegrini per l’estate, intreccio con la Roma: c’è anche Miranda

Inter a caccia di Lorenzo Pellegrini per la prossima estate: per il centrocampista giallorosso sarà decisiva la clausola rescissoria. Roma su un difensore: i nerazzurri offrono Miranda?

Se tantissimi dei club di Serie A guardano a questo mercato, quello di gennaio, qualcuno guarda già oltre: al prossimo. Può essere il caso dell’Inter che, nelle ultime settimane, starebbe ponderando la prospettiva di un colpo in estate: nel mirino sarebbe finito il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, giocatore che è già da un po’ di mesi tra gli obiettivi di Juventus e Milan. A far pendere l’ago della bilancia decisamente verso un assalto a fine campionato, in luogo che adesso, sarebbe la clausola rescissoria del giocatore attiva a partire dal 30 gennaio 2019 a 30 milioni di euro pagabili in due rate da 15, che effettivamente potrebbe far gola all’Inter come a qualsiasi altro club.

C’è di più però nel caso nerazzurro: ad aiutare l’Inter potrebbe essere la necessità romanista, già in questa sessione di mercato, di dare la caccia a un difensore. I giallorossi guarderebbero con interesse a Joao Miranda, difensore nerazzurro che avrebbe chiesto la cessione nelle ultime settimane, ma pure al giovane Joachin Andersen della Sampdoria, già da tempo nel mirino interista. Beppe Marotta potrebbe insomma avanza l’ipotesi di una trattativa che favorista i suoi con la Roma in vista della prossima estate. A prescindere dalla clausola di Pellegrini.