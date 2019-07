Pellegrini Spinazzola, lo scambio è un affare per Juve e Roma

Pellegrini Spinazzola, lo scambio di esterni mancini è un affare tanto per la Juve quanto per la Roma: che plusvalenze

Intenso via vai sull’asse Torino-Roma, con traffico segnalato soprattutto sulla corsia mancina. Quella lungo la quale Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola si sono appena invertiti le casacche. Un affare per Juve e Roma: economico, prima ancora di scendere nel merito tecnico dello scambio.

Nell’operazione di mercato, infatti, l’ormai ex bianconero è stato valutato 29,5 milioni, mentre il valore del giovane giallorosso passato via Cagliari si è assestato a 22. E tanto – milione più, milione meno – è stato messo a bilancio come plusvalenza da entrambi i club, dato che l’affare ha riguardato due giovani cresciuti “in casa” a costo zero.