Diletta versione Simpson: ammazza che mazza! – VIDEO e FOTO

Diletta Leotta in vacanza a Dubai durante la pausa invernale di Serie A: dopo il video dei palleggi col fratello, su Instagram impazza una sua foto in versione golfistica

Le vacanze invernali di Diletta Leotta sono state un vero e proprio spasso: mare, divertimento con gli amici e tanto, tanto, ma tanto… sport. Così, la bionda conduttrice di DAZN (la più amata dagli italiani secondo un recente sondaggio) ha deciso di trascorrere buona parte del periodo di riposo concessole per via della lunghisima pausa di campionato in quel di Dubai tra uno scambio e l’altrocon il pallone e pure una bella partita a minigolf in riva alla spiaggia. Dopo aver mandato in tilt i social con una serie di palleggi (per giunta niente male) con il fratello (guarda anche: DILETTA PALLEGGIA A DUBAI – VIDEO), l’altro giorno la Leotta ha concesso ai numerosi followers una foto con una mazza da golf.

Al di là della facile (e non molto raffinata) ironia dei commenti su Instagram e dei doppi sensi da Accademia della Crusca, la verità è che Diletta è sembrata davvero a suo agio sul green in riva al mare (almeno in foto): distante qualche metro, all’orizzonte, una buca galleggiante sul mare a fare da sfondo all’immagine che, nel giro di appena qualche ora, ha raccolto migliaia e migliaia di “like” (circa 530mila). La domanda è: sarà riuscita le bella Leotta a fare centro al primo colpo? Ai seguaci la questione sembra interessare relativamente poco: parafrasando il titolo di un celebre gioco (in verità mai esistito) che ha fatto la fortuna di una puntata natalizia dei Simpson anni fa: ammazza che mazza!