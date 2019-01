Il Torino vuole riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex Juventus potrebbe lasciare la Premier per diventare granata

Il Torino punta Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino, abile a ricoprire tutti i ruoli dal centrocampo in su, è di proprietà del Watford e può diventare uno dei grandi colpi estivi del Toro del presidente Cairo. Un giocatore che permetterebbe alla squadra di Mazzarri di compiere un ulteriore salto di qualità grazie alle sue grandi qualità tecniche, un giocatore, già cercato in estate dai granata. Il 28enne, ex Juve, sta disputando una buona stagione in Inghilterra ma, secondo Tuttosport, potrebbe lasciare la Premier League per fare ritorno in Italia.

Il giocatore ha disputato 84 partite (e otto gol) con l’Udinese e 48 (e quattro gol) con la Juve e si calerebbe nella nuova realtà senza nessun problema. Il Toro ha già effettuato i primi sondaggi e a giugno potrebbe tentare l’assalto, provando a ingaggiare il calciatore a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. Il Toro ha gettato solide basi in questa stagione e, confermando larga parte della rosa, avrà bisogno di pochi innesti per aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Pereyra potrebbe essere uno dei nuovi colpi del Torino di Petrachi e Cairo.