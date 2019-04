Perinetti conferma l’interesse della Juve per Romero ma ammette: «Ancora nulla di fatto»

Perinetti ha parlato ai microfoni di Radio CRC dove ha confermato le trattative aperte per Romero e Kouamè

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha accennato qualcosa anche sul futuro di Romero, una delle rivelazioni stagionali, finito nel mirino della Juventus. Perinetti ha confermato l’interesse della società bianconera ma ha anche rivelato che l’asta è ancora aperta: «La Juve l’aveva attenzionato – ha dichiarato il dg del Grigone – ed è ancora in vantaggio, ma non l’ha ancora preso. Due anni fa quando si presentò al Torneo di Viareggio tutti potevano vederlo e invece ce ne siamo accorti solo noi».

Anche Kouamè è oggetto dei desideri di molti club di serie A, soprattutto del Napoli, ma al momento non c’è nulla di concreto: «Avevamo improntato una trattativa col Napoli che però ha subito uno stop, forse hanno cambiato obiettivo. Al momento non ci sono stati ritorni di fiamma. Younes? Ci siamo interessati in passato ma quando abbiamo capito che il giocatore era nelle mani del Napoli, abbiamo fatto un passo indietro».