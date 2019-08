Perisic al Bayern Monaco, Kovac frena: «Ci sono questioni da chiarire»

Perisic al Bayern Monaco, il tecnico dei bavaresi Kovac frena: «Ci sono ancora delle questioni da chiarire»

Perisic al Bayern Monaco, è fatta. O quasi. Parola del tecnico dei bavaresi Kovac, che a Sky Deutschland frena. Forse soltanto per scaramanzia. «È vero, Ivan oggi era a Monaco. Ci sono ancora piccole questioni da chiarire, si dovrebbero risolvere rapidamente. Spero che tutto vada bene».

Poi scattano i paragoni. «Perisic al posto di Sané? Non puoi parlare di una soluzione B, C o X e penso che dovremo tutti chiederci se quello che sta succedendo sia giusto. Penso che non sia questo il punto, ogni giocatore merita il rispetto che merita».