Perisic verso il Bayern Monaco: trovato l’accordo con l’Inter

L’Inter ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic. Il croato non è stato convocato per per la gara con il Valencia

Ivan Perisic non risulta tra i convocati per la sfida amichevole dell’Inter con il Valencia. Il croato è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma la cessione, come riporta Sky Sport, è molto vicina.

Il club nerazzurro ha trovato infatti l’accordo per la cessione del centrocampista in prestito da 5 milioni. Il riscatto è fissato a 20 milioni. Il giocatore ha dato il suo “sì” all’operazione: adesso manca solo l’ok di Zhang e poi l’operazione andrà in porto. Nel frattempo, il centrocampista, che stamattina era a Milano, come spiega Gianluca Di Marzio sta tornando in Croazia. Da lì poi si sposterà a Monaco una volta ricevuto il consenso del presidente.