Perisic Bayern Monaco, ci siamo: visite mediche per il croato

Perisic Bayern Monaco, ci siamo: visite mediche per l’esterno croato dell’Inter, che si trasferirà in Bundesliga

Ivan Perisic è vicinissimo a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Come riportato dalla Bild, il croato è già a Monaco per sostenere le visite mediche.

All’Inter andranno 5 milioni di euro per il prestito oneroso, con un riscatto fissato a 20 milioni di euro, come riferito da Sky Sport. Grandi manovre dunque in casa Inter, in vista dell’inizio della stagione che segnerà l’inizio dell’era Conte.